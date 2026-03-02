Головне за понеділок, 2 березня: майже 140 боєзіткнень, авіаудари по Дружківці, обстріли Дніпропетровщини

Унаслідок російських атак по Дружківці Донецької області загинули троє цивільних, ще 14 поранено.

"2 березня 2026 року окупанти влучили FPV-дроном по автомобілю в Дружківці, у якому перебували жінка та 4 чоловіків віком від 51 до 60 років. Потерпілі отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани, черепно-мозкову травму та перелом", – інформує Донецька обласна прокуратура.

Пізніше російські війська скинули чотири ФАБ-250 з модулем УМПК на місто. Ціллю для ворога став житловий мікрорайон. Поранено 6 цивільних віком від 44 до 69 років, ще один чоловік загинув. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, переломи, контузії, струс головного мозку та осколкове поранення.

Також ворог завдав ще одного удару, внаслідок якого загинули чоловік і жінка, ще троє цивільних дістали мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення й перелом.

У населеному пункті пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, відділення банку, аптеку і магазини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 березня відбулося 136 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку.

Генштаб ЗСУ також інформує, що підрозділи угруповання ДШВ ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку, продовжують знищувати окупантів та перерізають логістику ворога.

"Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів", – ідеться у повідомленні.

Військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку.

Унаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще десятеро – поранені.

Упродовж дня окупанти 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області.

Росія готує нову хвилю атак на Україну. Битиме по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню, в аудіокоментарі журналістам повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог хоче, аби проблеми виникли саме з водою, додав він.

“Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми зі свого боку повинні діставати більше ракет протиповітряної оборони”, – сказав він.

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради компанії "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету, повідомила в Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що наглядова рада складається з шести членів. До її складу увійшли незалежні міжнародні члени, які є фахівцями з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі.

На Рівненщині у слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві п’ятьох людей у Судобичах.

"У слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві п’яти людей. 72-річному чоловікові стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність", – повідомила Рівненська обласна прокуратура.

Чоловіка підозрювали в тому, що він 10 лютого цього року в селі Судобичі Дубенського району через особисту образу вбив трьох жінок та двох чоловіків, вимушених переселенців з Донеччини. Тоді його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

