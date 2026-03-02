Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
3 березня в Україні місцями невеликий дощ, температура повітря підніметься до 11° тепла

В західних та східних областях - без опадів.

Фото: pixabay

В Україні 3 березня буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла", - йдеться в повідомленні.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом, по Києву вдень без опадів.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

