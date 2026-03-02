Від початку доби на фронті сталось 136 бойових зіткнень

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили про 136 бойових зіткнень на фронті від початку доби 2 березня.

Росіяни завдали 56 авіаційних ударів, скинули 163 керовані авіабомби, застосували 5605 дронів-камікадзе та здійснили 2691 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув три авіабомби, здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Два боєзіткнення ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 18 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ, пошкоджено чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки та 62 укриття ворога. Знищено або подавлено 156 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районах населених пунктів Тернове і Злагода. Іванівка та Гаврилівка зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.