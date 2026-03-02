Росіяни атакували центр Херсона, є поранена

Російські окупанти атакували центральну частину Херсона, унаслідок чого постраждала місцева мешканка.
Про це інформує Херсонська ОВА.
Орієнтовно о 15:00 армія РФ вдарила по середмістю Херсона. Під ворожий удар потрапила 54-річна жінка. Жінка дістала вибухову травму.
Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.
Також напередодні росіяни атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожого удару по житловому будинку 47-річна жінка дістала вибухову травму та контузію.
- Упродовж доби унаслідок російських атак на Херсонщині четверо людей загинули, і ще п’ятеро отримали поранення. Ворог обстрілював 30 населених пунктів області.