Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували центр Херсона, є поранена

Під ворожий удар потрапила 54-річна цивільна.

Росіяни атакували центр Херсона, є поранена
наслідки удару РФ
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували центральну частину Херсона, унаслідок чого постраждала місцева мешканка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 15:00 армія РФ вдарила по середмістю Херсона.  Під ворожий удар потрапила 54-річна жінка. Жінка дістала вибухову травму. 

Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також напередодні росіяни атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожого удару по житловому будинку 47-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. 

﻿
