У Вінниці лікарки викриті на підробці документів про інвалідність

У Вінниці сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні підозрюють у виготовленні фіктивних медичних документів і вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, сімейна лікарка приймала пацієнтів для оформлення інвалідності та направляла їх на фіктивне стаціонарне лікування до завідувачки.

Задокументовано, як за такою вони отримали 4600 доларів США за пакет документів для встановлення ІІ групи інвалідності.

У лютому лікарок затримали, а під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучили 956 тисяч гривень, 221 тисяч доларів США, 5740 євро готівкою і 87 одиниць ювелірних виробів, а також чорнові записи з іменами людей та сумами ймовірно отриманих від них грошей.

У залежності від скоєного прокурори Вінницької обласної прокурори повідомили їм про підозру за:

ч. 1 ст. 366 ККУ – складання та видача завідомо неправдивих документів,

ч. 3 ст. 368 ККУ – вимагання й одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою,

ч. 3 ст. 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців.

До суду скеровані клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.