Генштаб підтвердив удари по нафтовому терміналу і базі ВМС "Новоросійськ"

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу і військово-морської бази "Новоросійськ". Удару завдали для зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, зазначили в Facebook Генштабу.

Цілями став термінал "Шесхаріс” та військово-морська база “Новоросійськ” у Краснодарському краї. Зафіксовано пожежі.

"За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Також підтверджено дані про знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї.