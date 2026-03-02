СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Війна

Генштаб підтвердив удари по нафтовому терміналу і базі ВМС "Новоросійськ"

На місці удару – пожежі. 

Генштаб підтвердив ураження
Фото: скриншот

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу і військово-морської бази "Новоросійськ". Удару завдали для зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, зазначили в Facebook Генштабу.

Цілями став термінал "Шесхаріс” та військово-морська база “Новоросійськ” у Краснодарському краї. Зафіксовано пожежі.

"За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються", – йдеться у повідомленні. 

Також підтверджено дані про знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї.

  • За даними джерел LB, удару по "Новоросійську" завдали дронами. Участь в атаці бари СБС, ГУР, СБУ та інші складові.
  • "Новоросійськ" зазнавав атаки і в листопаді 2025-го. Посол України в США Ольга Стефанішина повідомляла, що після атаки їй дзвонили з Держдепу, оскільки через порт відбувається експорт нафти з США. 
﻿
