Унаслідок ранкового удару про Краматорську загинуло троє і поранення отримали двоє людей.

Про це повідомили у Національній поліції.

Сьогодні о 08:14 Росія вдарила по місту з артилерії. Під вогнем опинилась овочева база.

Унаслідок обстрілу постраждали 5 цивільних осіб, з них троє – загинули.

Пошкоджено торговельний павільйон, цивільне авто.

На місці працювали парамедики, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські.

Наслідки обстрілів росіянами Краматорська на Донеччині