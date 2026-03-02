Унаслідок ранкового удару про Краматорську загинуло троє і поранення отримали двоє людей.
Про це повідомили у Національній поліції.
Сьогодні о 08:14 Росія вдарила по місту з артилерії. Під вогнем опинилась овочева база.
Унаслідок обстрілу постраждали 5 цивільних осіб, з них троє – загинули.
Пошкоджено торговельний павільйон, цивільне авто.
На місці працювали парамедики, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські.
- Минулої доби під вогнем перебували п'ять населених пунктів Донеччини: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка.
- В Олексієво-Дружківці війська Росії вбили цивільну особу, пошкодили два приватні будинки.