СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Унаслідок ранкового удару про Краматорську загинуло троє людей

Під вогнем опинилась овочева база.

Унаслідок ранкового удару про Краматорську загинуло троє людей
Наслідки обстрілів росіянами Краматорська на Донеччині

Унаслідок ранкового удару про Краматорську загинуло троє і поранення отримали двоє людей.

Про це повідомили у Національній поліції.

Сьогодні о 08:14 Росія вдарила по місту з артилерії. Під вогнем опинилась овочева база.

Унаслідок обстрілу постраждали 5 цивільних осіб, з них троє – загинули.

Пошкоджено торговельний павільйон, цивільне авто.

На місці працювали парамедики, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські.

  • Минулої доби під вогнем перебували п'ять населених пунктів Донеччини: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка.
  • В Олексієво-Дружківці війська Росії вбили цивільну особу, пошкодили два приватні будинки.
