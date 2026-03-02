ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Чернігівщині російський дрон знищив будинок, загинула жінка

У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання. 

Цієї ночі внаслідок удару безпілотником у Чернігівській області загинула літня жінка.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Уночі дрон “Герань” вдарила по будинку в селі Сновської громади, cталася пожежа.

“Унаслідок цієї атаки загинула жінка старшого віку. Будинок знищений”, – зазначив Чаус.

У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання. 

За минулу добу росіяни 40 разів обстріляли область, пролунало 67 вибухів. 

  • За тиждень оборонці збили 101 ударний безпілотник у небі над Чернігівщиною. 

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

