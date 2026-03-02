Цієї ночі внаслідок удару безпілотником у Чернігівській області загинула літня жінка.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Уночі дрон “Герань” вдарила по будинку в селі Сновської громади, cталася пожежа.
“Унаслідок цієї атаки загинула жінка старшого віку. Будинок знищений”, – зазначив Чаус.
У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання.
За минулу добу росіяни 40 разів обстріляли область, пролунало 67 вибухів.
- За тиждень оборонці збили 101 ударний безпілотник у небі над Чернігівщиною.