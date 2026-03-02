У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання.

Уночі дрон “Герань” вдарила по будинку в селі Сновської громади, cталася пожежа.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Цієї ночі внаслідок удару безпілотником у Чернігівській області загинула літня жінка.

У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies