Росіяни поранили двох дітей у Запорізькій області

У Запорізькій області через російські атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей у Запорізькому та Пологівському районах.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, росіяни керованими авіабомбами ударили по Комишувасі. Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.

Поранені двоє дівчаток 9 та 15 років. Їм надали необхідну допомогу.

Загалом впродовж доби окупанти завдали 808 ударів по 39 населених пунктах області.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Самійливці, Любицькому, Терсянці, Барвінівці, Воздвижівці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Гіркому, Мирному.

574 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Біленьке, Бабурку, Новогупалівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Староукраїнку, Криничне, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Приморському, Щербакам, Новоданилівці, Чарівному, Криничному, Прилукам.207 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.