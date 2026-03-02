Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили двох дітей у Запорізькій області

Загалом за добу постраждали четверо людей. 

Росіяни поранили двох дітей у Запорізькій області
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області через російські атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей у Запорізькому та Пологівському районах. 

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, росіяни керованими авіабомбами ударили по Комишувасі. Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. 

Поранені двоє дівчаток 9 та 15 років. Їм надали необхідну допомогу. 

Загалом впродовж доби окупанти завдали 808 ударів по 39 населених пунктах області.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Самійливці, Любицькому, Терсянці, Барвінівці, Воздвижівці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Гіркому, Мирному.

574 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Біленьке, Бабурку, Новогупалівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Староукраїнку, Криничне, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Приморському, Щербакам, Новоданилівці, Чарівному, Криничному, Прилукам.207 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies