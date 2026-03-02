СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Внаслідок нічної атаки є влучання 10 дронів у чотирьох місцях, падіння уламків у двох

Сили оборони збили 84 безпілотники. 

У ніч на 2 березня, починаючи з 18:30, Росія атакувала 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з російський напрямків Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ і з окупованого Криму. Близько 70 дронів були “шахедами”. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили в Повітряних силах

Зафіксовано влучання 10 дронів на чотирьох локаціях і падіння уламків – на двох.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – розповіли в Повітряних силах. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 


Атака в ніч 2 березня
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака в ніч 2 березня

﻿
