Внаслідок нічної атаки є влучання 10 дронів у чотирьох місцях, падіння уламків у двох

У ніч на 2 березня, починаючи з 18:30, Росія атакувала 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з російський напрямків Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ і з окупованого Криму. Близько 70 дронів були “шахедами”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 10 дронів на чотирьох локаціях і падіння уламків – на двох.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – розповіли в Повітряних силах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.



