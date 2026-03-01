Головне за неділю, 1 березня: майже 115 боєзіткнень, атака на Херсон, бої на Олександрівському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 114 бойових зіткнень, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході. Яким запам’ятається 1467-й день повномасштабної війни.

Наслідки удару РФ по підприємству у Малинівці

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 березня відбулося 114 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак.

На Гуляйпільському відбулися 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 березня – в новині.

Наземні бойові групи розвідки "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України прорвали лінію оборони росіян на Олександрівському напрямку.

Зазначається, що в ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу, місця збереження боєприпасів окупантів.

"Завдяки професійним діям розвідників, зірвано плани ворога щодо подальшого наступу. Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться в повідомленні ДШВ у Telegram.

Російські війська атакували Корабельний район Херсона, відомо про чотирьох загиблих цивільних.

За уточненою інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через російський обстріл Корабельного району загинули дві літніх жінки, які перебували біля підʼїзду будинку.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що в лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік, тяжко поранені через російський удар по Корабельному району.

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території приватного підприємства в селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області, яке зазнало російської атаки 19 лютого. Під завалами виявили тіла та фрагменти тіл 4 загиблих людей.

Про це повідомили у ДСНС в Харківській області. За даними рятувальників, роботи завершили об 11:55 1 березня. Вони тривали понад дев’ять днів. Унаслідок удару загинули чотири людини, ще двоє отримали поранення.

19 лютого армія РФ атакувала цивільне підприємство у Малинівці безпілотниками. Внаслідок влучання були зруйновані конструкції та виникла масштабна пожежа складської будівлі на площі близько 3000 квадратних метрів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули 48 іранських лідерів, передає «Європейська правда».

Трамп похвалився, що успіх операції перевершив очікування. Президент США підкреслив швидкість розвитку подій та масштабність втрат серед керівництва Ірану, вказавши, що така кількість лідерів загинула внаслідок одного удару.

За інформацією CNN, ізраїльські та американські розвідслужби протягом місяців стежили за аятолою Алі Хаменеї. Вони відстежували його щоденні звички та контролювали вищих політичних і військових лідерів країни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!