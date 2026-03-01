Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Унаслідок російської атаки по Херсону загинули двоє цивільних, ще двоє поранені

Ворог атакував Корабельний район міста.

Унаслідок російської атаки по Херсону загинули двоє цивільних, ще двоє поранені
Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські війська атакували Корабельний район Херсона унаслідок чого відомо про двох загиблих цивільних. Ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За уточненою інформацією Прокудіна, через російський обстріл Корабельного району загинули двоє літніх жінок, які перебували біля підʼїзду будинку. 

Ще двоє містян — 85-річна жінка та 63-річний чоловік — дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення голови та тулуба. 

“Швидка” доставила їх до лікарні у тяжкому стані. У ці хвилини медики борються за життя постраждалих.Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

