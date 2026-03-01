Сили безпілотних систем ЗСУ уночі 1 березня знищили радіолокаційну станцію "Імбір" та пуско-заряджальну самохідну установку зенітного ракетного комплексу "С-300В" поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Пілоти СБС використали для знищення ворожих цілей ударні безпілотники українського виробництва FP-2 зі стокілограмовою бойовою частиною.

РЛС "Імбір" – це високотехнологічна трикоординатна самохідна станція радіолокації зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В. Призначена для виявлення крилатих ракет й аеродинамічних цілей на відстані до 175 км. Є рідкісним та дороговартісним засобом. Усього виготовлені 200 таких станцій.

Пуско-заряджальна самохідна установка 9А84 комплексу "С-300В" є високопродуктивним компонентом системи протиповітряної оборони ворога. Ракети, запущені із цієї установки, здатні уражати цілі на відстані до 100 км.