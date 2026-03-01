ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем знищили ще дві російські системи ППО біля тимчасово окупованого Маріуполя

Пілоти СБС використали БпЛА українського виробництва FP-2 зі стокілограмовою бойовою частиною.

Сили безпілотних систем знищили ще дві російські системи ППО біля тимчасово окупованого Маріуполя
РЛС "Імбір"
Фото: скріншот з відео

Сили безпілотних систем ЗСУ уночі 1 березня знищили радіолокаційну станцію "Імбір" та пуско-заряджальну самохідну установку зенітного ракетного комплексу "С-300В" поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Пілоти СБС використали для знищення ворожих цілей ударні безпілотники українського виробництва FP-2 зі стокілограмовою бойовою частиною.

РЛС "Імбір" – це високотехнологічна трикоординатна самохідна станція радіолокації зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В. Призначена для виявлення крилатих ракет й аеродинамічних цілей на відстані до 175 км. Є рідкісним та дороговартісним засобом. Усього виготовлені 200 таких станцій.

Пуско-заряджальна самохідна установка 9А84 комплексу "С-300В" є високопродуктивним компонентом системи протиповітряної оборони ворога. Ракети, запущені із цієї установки, здатні уражати цілі на відстані до 100 км.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies