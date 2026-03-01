ДШВ повідомили про прорив оборони росіян на Олександрівському напрямку

Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів.

Наземні бойові групи розвідки "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України прорвали лінію оборони росіян на Олександрівському напрямку.

Зазначається, що в ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу, місця збереження боєприпасів окупантів.

"Завдяки професійним діям розвідників, зірвано плани ворога щодо подальшого наступу. Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться в повідомленні ДШВ у Telegram.