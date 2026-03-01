Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ДШВ повідомили про прорив оборони росіян на Олександрівському напрямку

Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів. 

Прапор ДШВ
Фото: ДШВ

Наземні бойові групи розвідки "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України прорвали лінію оборони росіян на Олександрівському напрямку.

Зазначається, що в ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу, місця збереження боєприпасів окупантів.

"Завдяки професійним діям розвідників, зірвано плани ворога щодо подальшого наступу. Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться в повідомленні ДШВ у Telegram.

  • Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Він охоплює ділянку на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, що, сприяти захопленню Гуляйполя. 
  • 16 лютого головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ. Станом на кінець лютого 2026 року Олександрівський напрямок (Південна операційна зона) характеризується успішними наступальними діями Сил оборони - з кінця січня ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами на цьому напрямку.
