144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні – поранені через російські обстріли

Постраждали двоє людей.

У Херсоні – поранені через російські обстріли
"швидка"

Увечері 1 березня росіяни обстріляли Херсон і поранили людей.

Як повідомила обласна військова адміністрація, близько 17:00 окупанти вчергове вдарили по Корабельному району Херсона.

«Під ворожий удар потрапили жінки 85 та 39 років, які перебували на подвір’ї. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада «швидкої» надала постраждалим меддопомогу на місці», – зазначила ОВА.

  • Того ж дня вороги атакували з дрона населений пункт Новокаїри Милівської громади
  • Внаслідок влучання був поранений чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму, а також осколкові поранення кінцівок.
﻿
