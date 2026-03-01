Увечері 1 березня росіяни обстріляли Херсон і поранили людей.
Як повідомила обласна військова адміністрація, близько 17:00 окупанти вчергове вдарили по Корабельному району Херсона.
«Під ворожий удар потрапили жінки 85 та 39 років, які перебували на подвір’ї. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада «швидкої» надала постраждалим меддопомогу на місці», – зазначила ОВА.
- Того ж дня вороги атакували з дрона населений пункт Новокаїри Милівської громади
- Внаслідок влучання був поранений чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму, а також осколкові поранення кінцівок.