Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: РФ планує захопити чотири регіони України, але не має для цього можливостей

У найближчі пів року це не вдасться.

Паліса: РФ планує захопити чотири регіони України, але не має для цього можливостей
окупаційна армія
Фото: EPA/UPG

Росія таки планує окупувати Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу, а також розраховує просунутися на Дніпропетровщині та Запоріжжі. 

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами Паліси, окупанти також планують створити буферну зону на територіях Харківської і Сумської областей і продовжують спроби захопити Донеччину.

Водночас заступник глави ОПУ підкреслив, що станом на зараз об'єктивно не бачить можливостей у росіян реалізувати ці плани у найближчі шість місяців. 

Він зазначив, що за минулий рік Росія окупувала менш ніж відсоток території України, втративши при цьому понад 450 тисяч військових. Для окупації решти території Донецької області росіянам знадобиться близько півтора року та ресурс, що дорівнює всьому нинішньому угрупованню ЗС РФ в Україні, тому реалізація цих планів буде для них вкрай важкою.

