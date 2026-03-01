Паліса: РФ планує захопити чотири регіони України, але не має для цього можливостей

У найближчі пів року це не вдасться.

Росія таки планує окупувати Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу, а також розраховує просунутися на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами Паліси, окупанти також планують створити буферну зону на територіях Харківської і Сумської областей і продовжують спроби захопити Донеччину.

Водночас заступник глави ОПУ підкреслив, що станом на зараз об'єктивно не бачить можливостей у росіян реалізувати ці плани у найближчі шість місяців.

Він зазначив, що за минулий рік Росія окупувала менш ніж відсоток території України, втративши при цьому понад 450 тисяч військових. Для окупації решти території Донецької області росіянам знадобиться близько півтора року та ресурс, що дорівнює всьому нинішньому угрупованню ЗС РФ в Україні, тому реалізація цих планів буде для них вкрай важкою.