Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія ворога вчора втратила 960 солдатів та 5 систем ППО

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 1 267 730 осіб.

Армія ворога вчора втратила 960 солдатів та 5 систем ППО
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 960 солдатів, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, РСЗВ та 5 засобів ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
  • танків – 11 713 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
  • РСЗВ – 1 665 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 313 (+5) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
  • спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
