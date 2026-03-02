СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
У Дніпропетровській області від російських атак загинула людина

Ворог близько десятка разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами.

У Дніпропетровській області від російських атак загинула людина
наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області унаслідок російських атак загинула людина. Ворог близько десятка разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами.

Про це повідомив у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Сьогодні вранці ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене  підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки. Також під ударом було Апостолове. Там пошкоджене транспортне підприємство. 

На Синельниківщині росіяни атакували Покровську громаду. Зруйновані два приватні будинки, ще чотири понівечені. Там загинув 55-річний чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів однієї з побитих осель.

На Нікопольщині поцілили по райцентру та Мирівській громаді. Пошкоджена п'ятиповерхівка.

Попередньо, 6 ворожих БпЛА знищили бійці ПвК «Схід» над Дніпропетровщиною упродовж ночі. 

﻿
