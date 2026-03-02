Сили оборони уразили пункт управління, район зосередження живої сили, склад боєприпасів, три гармати та пункт управління БпЛА окупантів.

Розпочалася 1468–ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 86 авіаційних ударів, скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8828 дронів-камікадзе та здійснив 3573 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса, Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка, Гірке, Мирне Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, район зосередження живої сили, склад боєприпасів, три гармати та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням шести авіабомб, здійснив 141 обстріл, з яких 18 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 20 спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік Білицького.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 34 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.