ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів росіянами Сумщини є загиблий і четверо трамвованих

Загалом зафіксували понад 90 обстрілів РФ по 25 населених пунктах області.

Унаслідок обстрілів росіянами Сумщини є загиблий і четверо трамвованих
Наслідки обстрілів Сумської області росіянами

Унаслідок обстрілів Сумської області помер чоловік і травмовано чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У лікарні помер 42-річний чоловік, важкопоранений внаслідок удару російського безпілотника по автівці “Укрпошти” у Миколаївській сільській громаді.

У Сумській громаді дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

У Великописарівській громаді через удари дронів поранені 40-річний чоловік і 41-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу.

Загалом зафіксували понад 90 обстрілів РФ по 25 населених пунктах у 11 громадах області.

Пошкодження:

  • Середино-Будська громада – приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль, трактор, об’єкт інфраструктури;
  • Сумська громада – приватні будинки, господарча споруда, нежитлові приміщення;
  • Зноб-Новгородська, Білопільська громади – об’єкти інфраструктури.

З області евакуйовано 11 людей. Повітряна тривога тривала 20 годин 28 хвилин.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies