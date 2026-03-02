Загалом зафіксували понад 90 обстрілів РФ по 25 населених пунктах області.

Унаслідок обстрілів Сумської області помер чоловік і травмовано чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У лікарні помер 42-річний чоловік, важкопоранений внаслідок удару російського безпілотника по автівці “Укрпошти” у Миколаївській сільській громаді.

У Сумській громаді дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

У Великописарівській громаді через удари дронів поранені 40-річний чоловік і 41-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу.

Загалом зафіксували понад 90 обстрілів РФ по 25 населених пунктах у 11 громадах області.

Пошкодження:

Середино-Будська громада – приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль, трактор, об’єкт інфраструктури;

Сумська громада – приватні будинки, господарча споруда, нежитлові приміщення;

Зноб-Новгородська, Білопільська громади – об’єкти інфраструктури.

З області евакуйовано 11 людей. Повітряна тривога тривала 20 годин 28 хвилин.