Унаслідок обстрілів Сумської області помер чоловік і травмовано чотирьох людей.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
У лікарні помер 42-річний чоловік, важкопоранений внаслідок удару російського безпілотника по автівці “Укрпошти” у Миколаївській сільській громаді.
У Сумській громаді дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.
У Великописарівській громаді через удари дронів поранені 40-річний чоловік і 41-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу.
Загалом зафіксували понад 90 обстрілів РФ по 25 населених пунктах у 11 громадах області.
Пошкодження:
- Середино-Будська громада – приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль, трактор, об’єкт інфраструктури;
- Сумська громада – приватні будинки, господарча споруда, нежитлові приміщення;
- Зноб-Новгородська, Білопільська громади – об’єкти інфраструктури.
З області евакуйовано 11 людей. Повітряна тривога тривала 20 годин 28 хвилин.