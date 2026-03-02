Розвідка оприлюднила дані про нову крилату ракету РФ «Іздєліє-30»

Також оприлюднені дані 20 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва.

Головне управління розвідки МО України у розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions оприлюднюднило інтерактивну 3D-модель, основні складові та компоненти нової крилатої ракети противника «Іздєліє-30», а також дані про 20 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва.

Як зазначили у ГУР, ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифіковано як розробку ОКБ «Звєзда», що входить до складу корпорації «тактичне ракетне озброєння». Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника та корпорації загалом. Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи є ідентичним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет типу Х-101, Х-55, Х-555.

Супутникова навігаційна система, чи не вперше для крилатих ракет противника, представлена поєднанням виробів двох різних російських компаній: завадозахищеного приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою «комєта-м12» виробництва «Вніір-прогрес» та приймально-обчислювального блоку виробництва «Кб навіс», створеного на базі приймача NAVIS NR9.

Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва анпп «Темп-авіа», відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

Усі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземних виробників: США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії «Пкк міландр».