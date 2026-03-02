Російські війська вбили чотирьох мешканців Херсонщини

Упродовж доби унаслідок російських атак на Херсонщині четверо людей загинули, і ще п’ятеро отримали поранення. Ворог обстрілював 30 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Іванівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Берислав, Зміївка, Шляхове, Золота Балка, Михайлівка, Червоне, Дудчани, Новокаїри, Нова Кам'янка, Тягинка, Львове, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.