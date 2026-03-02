СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Війна

Російські війська вбили чотирьох мешканців Херсонщини

Від атак ворога потерпали 30 населених пунктів області.

Російські війська вбили чотирьох мешканців Херсонщини
наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби унаслідок російських атак на Херсонщині четверо людей загинули, і ще п’ятеро отримали поранення. Ворог обстрілював 30 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Іванівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Берислав, Зміївка, Шляхове, Золота Балка, Михайлівка, Червоне, Дудчани, Новокаїри, Нова Кам'янка, Тягинка, Львове, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.

﻿
