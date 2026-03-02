Головне за ніч та ранок понеділка, 2 березня: обстріли Чернігівщини, удар по порту "Новоросійськ", майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 145 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, "Іздєліє-30", війна на Близькому Сході.

Українські дрони завдали удару по російському порту “Новоросійськ”. Вони атакували його нафтову інфраструктуру.

Участь в ударі брали дрони ЦСО “Альфа” СБУ, ДПСУ, ГУР, Сили безпілотних систем і ССО. Про це LB повідомили джерела в СБУ.

За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили військові кораблі, радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит», ЗРГК «Панцир-С2», шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис».

З ночі в порту палає масштабна пожежа.

Україна зараз не може підтвердити, що запланована в Абу-Дабі цього тижня зустріч зі США і Росією відбудеться саме в у цьому місті. Але перемовини поки ніхто не скасовував, повідомив президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам. Він пояснив, що ця зустріч важлива для України.

“І зустріч важлива, і результати важливі. І обмін дуже важливий”, – сказав він.

Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через удари, то є можливість зустрітися в Туреччині та Швейцарії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік Білицького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 34 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 солдатів та 5 систем ППО. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 1 267 730 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі внаслідок удару безпілотником у Чернігівській області загинула літня жінка, повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Уночі дрон “Герань” вдарила по будинку в селі Сновської громади, cталася пожежа. “Унаслідок цієї атаки загинула жінка старшого віку. Будинок знищений”, – зазначив Чаус.

У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання.

За минулу добу росіяни 40 разів обстріляли область, пролунало 67 вибухів.

Уранці 2 березня армія Росії пошкодила два житлові будинки в Одесі. Пошкоджено фасади, дах, скління.

За уточненими даними, минулося без потерпілих.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дрони.

Унаслідок нічної атаки є влучання 10 дронів у чотирьох місцях, падіння уламків у двох.

Сили оборони збили 84 безпілотники.

Більше інформації – в новині.

Головне управління розвідки МО України у розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions оприлюднюднило інтерактивну 3D-модель, основні складові та компоненти нової крилатої ракети противника «Іздєліє-30», а також дані про 20 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва.

Як зазначили у ГУР, ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

Більше інформації – в новині.

Правоохоронці повідомили про викриття підсанкційного бізнесмена і спільників на "виведенні" з українських енергокомпаній приблизно 68 млн гривень. За даними слідства, вони привласнили цю суму з рахунків підприємства, що частково, на чверть акцій, перебуває в державній власності в особі Міненерго.

Для заволодіння фігурант, що нині перебуває за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних фірм. Про це повідомили в СБУ, Офісі генпрокурора і БЕБ. За даними "Економічної правди", підозра оголошена бенефіціарному власнику АТ "Сумиобленерго" Костянтину Григоришину.

Кошти мали піти на посилення енергосистеми Сумської області, а витратили їх на оплату фіктивного радника.

Подробиці – в новині.

Віднині банкноти 1,2, 5 і 10 гривень вилучені з обігу.

У відділеннях банків здійснити обмін можна до 26 лютого 2027-го, в НБУ – поки що безстроково.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!