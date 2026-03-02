У відділеннях банків здійснити обмін можна до 26 лютого 2027-го, в НБУ – поки що безстроково.

Банкноти 1,2, 5 і 10 гривень всіх років випуску віднині не є платіжним засобом і будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використати при розрахунках готівкою в усіх торговельних мережах, підприємствах сфери послуг, банках.

Ці банкноти замінюють на відповідні обігові монети, повідомили в НБУ. Обміняти їх на монети і банкноти всіх номіналів, що залишаються в обігу, можна без обмежень і стягнення плати за обмін:

в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку – наразі безстроково.

"Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними", – повідомили в Нацбанку.

Поступове вилучення цих банкнот почали ще в 2020 році.

Нацбанк пояснив, що перехід на розрахунки обіговими монетами сприяє зменшенню витрат держави на обробку і обіг банкнот.

За даними на сайті Нацбанку, віднині в обігу залишаються лише банкноти починаючи з 20 гривень.