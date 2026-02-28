ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаЕкономікаДержава

Завтра у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки відключень

Обмеження застосовують через російські обстріли. 

Фото: EPA/UPG

Завтра, 1 березня, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

 В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у регіонах. 

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили в Укренерго. 

﻿
