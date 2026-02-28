Завтра у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки відключень

Завтра, 1 березня, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у регіонах.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили в Укренерго.