"Укренерго" отримало від Японії три потужні автотрансформатори вартістю понад $20 млн

НЕК «Укренерго» отримала три потужні автотрансформатори від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) у межах «Проекту екстреного відновлення та реконструкції». Обладнання надійшло до України наприкінці минулого року.

Загальна вартість наданої допомоги перевищує 20 мільйонів доларів, повідомляє НЕК «Укренерго».

Голова правління компанії Віталій Зайченко зазначив, що це не перший випадок, коли український оператор системи передачі отримує від японських партнерів дефіцитне та дороговартісне високовольтне обладнання.

За його словами, з огляду на наслідки масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі, доставлені автотрансформатори є вкрай необхідними для стабільної роботи енергосистеми. Він подякував уряду Японії та японському народу за підтримку українських енергетиків у складний період.

Своєю чергою керівник офісу JICA в Україні Осаму Хатторі наголосив, що в умовах безпрецедентних атак на енергетичну інфраструктуру відновлення та посилення високовольтних об’єктів є критично важливими для стабільності країни.

За його словами, Японія висловлює солідарність з народом України та планує й надалі підтримувати проєкти, спрямовані на підвищення надійності та стійкості української енергосистеми.

Як зазначили в компанії, логістика транспортування такого обладнання є надзвичайно складною через його габарити. Вага кожного автотрансформатора становить майже 200 тонн, висота — близько 4,5 метра, ширина — майже 4 метри. З урахуванням розмірів спеціальної платформи та ваги тягача маршрут перевезення прокладається так, щоб уникнути мостів, якими або під якими проїзд є неможливим.