Китай закликав своїх громадян терміново залишити Іран через погіршення безпекової ситуації

Дипвідомтсва Китаю в Ірані та сусідніх країнах надаватимуть допомогу громадянам у переселенні комерційними авіарейсами.

прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Посольство Китаю в Ірані закликало громадян КНР утриматися від поїздок до Ірану та якнайшвидше евакуюватися з країни через погіршення безпекової ситуації.

Про це ідеться у повідомленні дипломатичного відомства.

За інформацією посольства, Іран останнім часом зіткнувся зі значним зростанням зовнішніх ризиків для безпеки, що змусило й інші країни радити своїм громадянам залишити територію країни.

"З огляду на поточну безпекову ситуацію в Ірані, Міністерство закордонних справ та посольство і консульства Китаю в Ірані радять громадянам Китаю наразі утриматися від поїздок до Ірану, а тим, хто вже перебуває в Ірані, – посилити заходи безпеки та евакуюватися якомога швидше", – йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві також зазначили, що посольство та консульства Китаю в Ірані, а також у сусідніх країнах, надаватимуть громадянам необхідну допомогу для виїзду – зокрема, сприятимуть переселенню комерційними авіарейсами або наземними маршрутами.

  • США накопичили поблизу Ірану велике ударне угруповання, яке у випадку відмови ісламьскої республіки підписувати угоду здатне розпочати військову операцію. 
  • Президент Дональд Трамп неодноразово погрожував режиму аятоли обстрілами, стверджуючи, що не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю.
