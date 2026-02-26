На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Женеві сьогодні відбудеться третій раунд непрямих переговорів США та Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує завдати удару по Ірану, якщо ядерної угоди не буде досягнуто.

У Женеві для третього раунду непрямих переговорів мають сьогодні зустрітися офіційні особи США та Ірану.

Про це повідомляє BBC, нагадуючи, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує завдати удару по Ірану, якщо ядерної угоди не буде досягнуто.

Переговори відбуваються на тлі найбільшого нарощування військової сили США на Близькому Сході з часів вторгнення США до Іраку в 2003 році, і на тлі обіцянки Ірану відповісти силою на напад.

Переговори розглядаються як остання спроба запобігти конфлікту, але шанси на досягнення угоди залишаються незрозумілими.

Хоча Трамп заявив, що віддає перевагу вирішенню кризи дипломатичним шляхом, він також сказав, що розглядає можливість обмеженого удару по Ірану, щоб змусити його лідерів погодитися на угоду.

Однак президент мало що зробив, щоб пояснити, чого саме від очікує від перемовин і чому може виникнути потреба вжити військових дій зараз – через вісім місяців після того, як США бомбардували іранські ядерні об'єкти під час війни між Ізраїлем та Іраном.

Іран відхилив вимогу США припинити збагачення урану на своїй території, але є ознаки того, що він готовий запропонувати деякі поступки щодо своєї ядерної програми.

Як і в попередніх двох раундах переговорів, які відбулися за посередництва Омана на початку цього місяця, іранську делегацію очолить міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а США представлятимуть спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

  • Останніми тижнями США направили до регіону тисячі військовослужбовців та “армаду”, включно з двома авіаносцями, винищувачами та літаками-заправниками.
﻿
