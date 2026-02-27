СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаЕкономікаДержава

Наглядова рада Енергоатома обрала керівництво

Також вона затвердила профільні комітети.

Наглядова рада Енергоатома обрала керівництво
наглядова рада Енергоатома

26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради Енергоатома, на якому члени ради обрали керівний склад та визначили пріоритети роботи. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Головою наглядової ради обрали Руміну Велші, а її заступником (віцеголовою) став Патрік Фрагман.

Окрім обрання керівництва, рада затвердила профільні комітети. До існуючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород додали нові — із безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування. Це має посилити інституційну спроможність та системність роботи органу.

Наглядова рада почала аналіз попередньої діяльності компанії.

  • У січні Кабмін призначив новий склад наглядової ради Енергоатома за поданням номінаційного комітету.
  • А 26 лютого стало відомо, що уряд призначив заступницю міністра економіки Дарину Марчак представницею держави у раді замість Сергія Сухомлина, який звільнився за власним бажанням.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies