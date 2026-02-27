Наглядова рада Енергоатома обрала керівництво

26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради Енергоатома, на якому члени ради обрали керівний склад та визначили пріоритети роботи.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Головою наглядової ради обрали Руміну Велші, а її заступником (віцеголовою) став Патрік Фрагман.
Окрім обрання керівництва, рада затвердила профільні комітети. До існуючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород додали нові — із безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування. Це має посилити інституційну спроможність та системність роботи органу.
Наглядова рада почала аналіз попередньої діяльності компанії.
- У січні Кабмін призначив новий склад наглядової ради Енергоатома за поданням номінаційного комітету.
- А 26 лютого стало відомо, що уряд призначив заступницю міністра економіки Дарину Марчак представницею держави у раді замість Сергія Сухомлина, який звільнився за власним бажанням.