Мінфін: вкладення українців і бізнесу в державні облігації за рік зросли більш ніж на 50%

У лютому вкладення фізичних осіб в облігації збільшилися більш ніж на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а юридичних осіб — на 17,9%.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Наразі українці тримають у державних цінних паперах понад 121,85 млрд грн, а компанії — понад 219,93 млрд грн.

Загалом у лютому Мінфін провів 12 аукціонів та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті із середньозваженою дохідністю 14,3% річних у гривні, 3,14% у доларах США та 3,8% у євро.

Станом на 27 лютого в обігу перебувають облігації на суму понад 2 трлн грн. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки (47,86%) та Національний банк (33,09%), водночас частка фізичних осіб становить 6,07%.

У січні Міністерство фінансів також провело switch-аукціон з попитом у 10 млрд грн, запропонувавши інвесторам обміняти облігації з погашенням у березні цього року на папери з погашенням у 2029 році. Це дозволило анулювати папери з коротким строком та зменшити боргове навантаження на бюджет поточного року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення через внутрішні запозичення залучили понад 2,1 трлн грн. Це робить цей ринок другим за обсягом джерелом фінансування після зовнішніх запозичень. У 2026 році Мінфін планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн, а придбати облігації може кожен бажаючий у застосунку «Дія», через банки або брокерів.