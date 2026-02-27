Кулеба: "Протягом наступних шести місяців ми приведемо до ладу основні наші дороги"

Упродовж пів року дороги в Україні мають привести до ладу. На першочергові роботи потрібно понад 14 млрд грн, вони вже знаходяться в обробці.

Про це під час години запитань до уряду у ВР розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. А прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що вже сформовані пріоритетні переліки доріг, які будуть ремонтуватися. Йдеться про ямковий ремонт.

"Цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. У нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, крижаного дощу — це все призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття. Ми маємо об’єктивні цифри: на сьогоднішній день загальна деформація обсягу на основних дорогах перевищує 23 млн м²", – сказав він.

Доповнення. Пізніше Кулеба додав, що у бюджеті закладено 10,8 млрд грн на ремонт доріг.

"Як я казав по обсягу, це біля 23 млн м². Що стосується фінансового ресурсу, це близько 32 млрд гривень. У 2026 році в бюджеті закладено 10,8 млрд грн. 4 мільярди вже спрямовані на зимове утримання, і близько 2 млрд необхідно на підготовку до наступного опалювального сезону, відповідно близько 4, 5 млрд залишається на ремонт ямковий у цьому році", – зазначив міністр.

За словами Кулеби, першочергові роботи на суму понад 14 млрд грн вже знаходяться в обробці. Вже склали план робіт, а у деяких областях, де дозволяє температурний режим, цього тижня вже пройшли ремонти.

"Це ямковий ремонт безпосередньо, але протягом наступних шести місяців я впевнений, що ми приведемо до ладу основні наші дороги", – зазначив міністр.

Він зауважив, що ситуація складна, і проблеми накопичувалася роками.На більшості доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше роки.

"Звичайно, додаткове навантаження додала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", – сказав Кулеба.

А Свириденко зазначила, що фінансування, якого не вистачатиме, закриватимуть і за рахунок резервного фонду, і шукати додаткові джерела.