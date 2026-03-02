Уряд призначив оновлений склад наглядової ради Нафтогазу 

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради компанії "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету.

Про це повідомила в Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що наглядова рада складається з шести членів.

До її складу увійшли незалежні міжнародні члени, які є фахівцями з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі:

Роберт Шлешинський (Польща) - експерт із корпоративного управління та енергетики.

Ерік Расмуссен (Данія) - експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК «Нафтогаз України».

Данкан Найтінгейл (Канада) - фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта», зокрема впроваджував практики ОЕСР.

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) - обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави в наглядовій раді:

Анна Артеменко - заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства;.

Костянтин Мар’євич - державний секретар Кабінету міністрів (переобраний член ради).

"Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі - «Центренерго», «Українські розподільні мережі», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператор ГТС України» та інших", - додала Свириденко.