СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради Нафтогазу

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради Нафтогазу 

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради Нафтогазу
Незалежні члени наглядової ради Нафтогазу
Фото: Кабмін

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради компанії "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету.

Про це повідомила в Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що наглядова рада складається з шести членів. 

До її складу увійшли незалежні міжнародні члени, які є фахівцями з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі: 

  • Роберт Шлешинський (Польща) - експерт із корпоративного управління та енергетики. 
  • Ерік Расмуссен (Данія) - експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК «Нафтогаз України».
  • Данкан Найтінгейл (Канада) - фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта», зокрема впроваджував практики ОЕСР. 
  • Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) - обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів. 

Представники держави в наглядовій раді:

  • Анна Артеменко - заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства;.
  • Костянтин Мар’євич - державний секретар Кабінету міністрів (переобраний член ради). 

"Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі - «Центренерго», «Українські розподільні мережі», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператор ГТС України» та інших", - додала Свириденко. 

  • Нафтогаз - найбільша державна компанія України, є першим в Україні видобувником вуглеводнів, національним контрагентом з їх імпорту та транзиту. Наглядова рада компанії складається з чотирьох незалежних директорів та двох представників від держави.
  • Як повідомлялося, конкурс на вакантні посади в наглядовій раді НАК оголосити у грудні торік
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies