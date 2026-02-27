Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

В Україні перші 1 156 громадян уже пройшли обстеження в межах державної програми «Скринінг 40+».

За її словами, наразі до програми долучилися понад 1500 закладів охорони здоров’я, які пройшли верифікацію Міністерства охорони здоров’я та розміщені на офіційному порталі ініціативи.

Водночас уже нараховано 108 млн грн на спеціальні рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися для проходження обстеження.

Нагадаємо, програма «Скринінг 40+» передбачає профілактичне медичне обстеження для громадян віком від 40 років. У межах скринінгу можна на ранніх етапах оцінити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також перевірити стан психічного здоров’я.