ГоловнаЗдоров'я

Понад тисяча українців уже пройшли «Скринінг 40+», — Свириденко

В Україні перші 1 156 громадян уже пройшли обстеження в межах державної програми «Скринінг 40+». 

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Понад тисяча українців уже пройшли «Скринінг 40+», — Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: Кабмін

За її словами, наразі до програми долучилися понад 1500 закладів охорони здоров’я, які пройшли верифікацію Міністерства охорони здоров’я та розміщені на офіційному порталі ініціативи.

Водночас уже нараховано 108 млн грн на спеціальні рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися для проходження обстеження.

Нагадаємо, програма «Скринінг 40+» передбачає профілактичне медичне обстеження для громадян віком від 40 років. У межах скринінгу можна на ранніх етапах оцінити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також перевірити стан психічного здоров’я.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
