Українська збірна ветеранів та ветеранок стартує у змаганнях Marine Corps and Air Force Trials у Каліфорнії

25 лютого в Сан-Дієго на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials.

Українська збірна ветеранів та ветеранок стартує у змаганнях Marine Corps and Air Force Trials у Каліфорнії
Українська збірна ветеранів на тренуваннях у США. Гончаренко Вадим
Фото: Повернись живим

25 лютого в Сан-Дієго  на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials.

Формат Marine Corps and Air Force Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Це внутрішні американські відбіркові змагання. За їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games — міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спецоперацій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.

Команда України не бере участі у відборі до Warrior Games, але наші ветерани і ветеранки запрошені як міжнародна команда. Чому? Щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення. 

Окрім України, до участі в Marine Corps and Air Force Trials також запрошена команда Великої Британії.

Тренування у США
Фото: Повернись живим
Тренування у США

У межах змагань спортсмени змагаються в таких дисциплінах:

  • баскетбол на кріслах колісних,
  • регбі на кріслах колісних,
  • волейбол сидячи,
  • стрільба з лука,
  • веслування на тренажері,
  • легка атлетика,
  • пауерліфтинг,
  • велоспорт,
  • плавання,
  • кульова стрільба — нова й особливо цікава для нашої команди дисципліна.

До національної збірної України увійшли 13 ветеранів та 2 ветеранки: 

  • Ковальков Станіслав — капітан збірної;
  • Ніцевич Мар’яна;
  • Гончаренко Вадим;
  • Рудик Оксана;
  • Гурдуза Сергій;
  • Артюх Іван;
  • Дернов Олексій;
  • Баталов Олександр;
  • Передереєв Артем;
  • Рибаченко Дмитро;
  • Стальніченко Валерій;
  • Бегас Ярослав;
  • Гунько Борис;
  • Зірка Олександр;
  • Чорний Дмитро.

Команду відібрали з числа переможців перших мультиспортивних змагань «Гарт», які організували Міністерство у справах ветеранів та Центр ініціатив «Повернись живим». Участь у «Гарті» взяли понад 400 ветеранів.

Тренування у США
Фото: Повернись живим
Тренування у США

﻿
