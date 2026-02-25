Українська збірна ветеранів та ветеранок стартує у змаганнях Marine Corps and Air Force Trials у Каліфорнії

25 лютого в Сан-Дієго на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials.

Українська збірна ветеранів на тренуваннях у США. Гончаренко Вадим

25 лютого в Сан-Дієго на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials.

Формат Marine Corps and Air Force Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.

Це внутрішні американські відбіркові змагання. За їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games — міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спецоперацій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.

Команда України не бере участі у відборі до Warrior Games, але наші ветерани і ветеранки запрошені як міжнародна команда. Чому? Щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення.

Окрім України, до участі в Marine Corps and Air Force Trials також запрошена команда Великої Британії.

Фото: Повернись живим Тренування у США

У межах змагань спортсмени змагаються в таких дисциплінах:

баскетбол на кріслах колісних,

регбі на кріслах колісних,

волейбол сидячи,

стрільба з лука,

веслування на тренажері,

легка атлетика,

пауерліфтинг,

велоспорт,

плавання,

кульова стрільба — нова й особливо цікава для нашої команди дисципліна.

До національної збірної України увійшли 13 ветеранів та 2 ветеранки:

Ковальков Станіслав — капітан збірної;

Ніцевич Мар’яна;

Гончаренко Вадим;

Рудик Оксана;

Гурдуза Сергій;

Артюх Іван;

Дернов Олексій;

Баталов Олександр;

Передереєв Артем;

Рибаченко Дмитро;

Стальніченко Валерій;

Бегас Ярослав;

Гунько Борис;

Зірка Олександр;

Чорний Дмитро.

Команду відібрали з числа переможців перших мультиспортивних змагань «Гарт», які організували Міністерство у справах ветеранів та Центр ініціатив «Повернись живим». Участь у «Гарті» взяли понад 400 ветеранів.