Українська збірна ветеранів та ветеранок стартує у змаганнях Marine Corps and Air Force Trials у Каліфорнії

25 лютого в Сан-Дієго на базі морської піхоти США в Каліфорнії українська збірна ветеранів та ветеранок почне участь у Marine Corps and Air Force Trials.
Формат Marine Corps and Air Force Trials побудований за принципом адаптивного спорту: усі дисципліни підлаштовані під індивідуальні можливості поранених військових, ветеранів і ветеранок, щоб змагання були чесними, безпечними й конкурентними.
Це внутрішні американські відбіркові змагання. За їхніми результатами формуються команди, які представляють різні роди військ США на Warrior Games — міжвидових змаганнях, де разом виступають армія, сили спецоперацій, військово-морські сили, Повітряні сили та Морська піхота.
Команда України не бере участі у відборі до Warrior Games, але наші ветерани і ветеранки запрошені як міжнародна команда. Чому? Щоб розширити формат змагань, посилити міжнародну складову та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту й відновлення.
Окрім України, до участі в Marine Corps and Air Force Trials також запрошена команда Великої Британії.
У межах змагань спортсмени змагаються в таких дисциплінах:
- баскетбол на кріслах колісних,
- регбі на кріслах колісних,
- волейбол сидячи,
- стрільба з лука,
- веслування на тренажері,
- легка атлетика,
- пауерліфтинг,
- велоспорт,
- плавання,
- кульова стрільба — нова й особливо цікава для нашої команди дисципліна.
До національної збірної України увійшли 13 ветеранів та 2 ветеранки:
- Ковальков Станіслав — капітан збірної;
- Ніцевич Мар’яна;
- Гончаренко Вадим;
- Рудик Оксана;
- Гурдуза Сергій;
- Артюх Іван;
- Дернов Олексій;
- Баталов Олександр;
- Передереєв Артем;
- Рибаченко Дмитро;
- Стальніченко Валерій;
- Бегас Ярослав;
- Гунько Борис;
- Зірка Олександр;
- Чорний Дмитро.
Команду відібрали з числа переможців перших мультиспортивних змагань «Гарт», які організували Міністерство у справах ветеранів та Центр ініціатив «Повернись живим». Участь у «Гарті» взяли понад 400 ветеранів.