У британки народився хлопчик після пересадки матки від померлого донора

У Великій Британії вперше народилася дитина після пересадки матки від померлого донора. Хлопчик на ім’я Г’юго з’явився на світ у лікарні Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital у Лондоні з вагою понад 3 кг.

Його мати, 36-річна Грейс Белл, народилася із синдромом Майєра-Рокітанського-Кюстера-Хаузера (MRKH) — рідкісним захворюванням, через яке матка недорозвинена або відсутня. У підлітковому віці лікарі повідомили їй, що вона не зможе виносити дитину. Однак у 2024 році жінці провели трансплантацію матки від померлої донорки, після чого вона розпочала лікування безпліддя.

Г’юго народився у грудні минулого року. Белл назвала цю подію «дивом» і зізналася, що ніколи не вірила, що зможе стати мамою. Вона щодня згадує свою донорку та дякує її родині за щедрість і самопожертву.

Окрім матки, від тієї ж донорки пересадили ще п’ять органів чотирьом реципієнтам, що допомогло врятувати їм життя. Батьки померлої жінки зазначили, що попри нестерпний біль втрати, вони пишаються спадщиною доньки, яка подарувала іншим людям надію та нове життя.

Друге ім’я хлопчика — Річард — дали на честь професора Richard Smith, клінічного керівника благодійної організації Womb Transplant UK та консультанта-гінеколога медичного трасту Imperial College Healthcare NHS Trust. Саме він очолював медичну команду та був присутній під час пологів.

Після того як подружжя вирішить, що більше не хочуть дітей, трансплантовану матку планують видалити, аби жінка не мусила довічно приймати імунодепресанти.

Перша трансплантація матки у Великій Британії відбулася у 2023 році від живого донора. Загалом у світі народилося близько 25–30 дітей після пересадки матки від померлих донорів, тоді як більшість таких операцій проводять із залученням живих донорів.

Матка не входить до стандартного переліку органів для автоматичної згоди на донорство у Великій Британії, тому в кожному випадку родини потенційних донорів окремо запитують про можливість такої трансплантації.