Йдеться про лікарські засоби: летрозол, екземестан і тамоксифен.

Із 1 травня 2026 року виписування електронних рецептів на препарати гормональної терапії раку молочної залози здійснюватиметься лише за умови наявності в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) актуального плану лікування.

Про це повідомили в Національній службі здоров’я України.

Жінкам, які проходять лікування раку молочної залози, рекомендують завчасно — до 1 травня 2026 року — звернутися до свого лікаря-онколога для формування або актуалізації плану лікування в ЕСОЗ. Починаючи з травня, електронні рецепти на зазначені препарати формуватимуться виключно за наявності такого плану в системі.

Водночас для забезпечення безперервності терапії передбачено перехідний період: пацієнтки зможуть отримувати препарати навіть у разі, якщо план лікування ще не внесено або потребує оновлення.

План лікування в ЕСОЗ мають право формувати лікарі за спеціальностями:

онкологія / клінічна онкологія;

онкогінекологія;

онкохірургія.

Під час формування плану необхідно визначити категорію пацієнтки відповідно до клінічних показань.

Виписувати електронні рецепти на летрозол, екземестан і тамоксифен у межах програми «Доступні ліки» можуть:

лікарі-онкологи відповідних спеціальностей;

сімейні лікарі;

лікарі-терапевти (як первинної, так і спеціалізованої ланки).

При цьому як первинний, так і повторний рецепт може оформлювати лікар-онколог, який веде пацієнтку, без необхідності додаткового направлення до сімейного лікаря.

Зміни впроваджені відповідно до оновлених Правил виписування рецептів на лікарські засоби, затверджених наказом Міністерство охорони здоров'я України №360 від 19 липня 2005 року. Нововведення стосуються електронних рецептів на препарати для лікування раку молочної залози, що підлягають відшкодуванню за програмою реімбурсації «Доступні ліки».

У разі технічних труднощів лікарям рекомендують звертатися до служби підтримки своєї медичної інформаційної системи (МІС), оскільки з боку ЕСОЗ обмеження відсутні.

Якщо пацієнтці відмовляють у виписуванні електронного рецепта, їй слід звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.

За даними програми «Доступні ліки», від початку 2026 року вже погашено: