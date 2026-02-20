Команда з десяти лікарів у Китаї добровільно здала зразки крові для дослідження мета якого — розробка нових, більш ефективних засобів профілактики респіраторних захворювань у дітей.

У боротьбі з поширеними дитячими інфекціями дослідники звернулися до несподіваного джерела — крові педіатрів.

Про це пише New Scientist.

Йдеться насамперед про Респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) — один із найпоширеніших збудників респіраторних інфекцій у малюків. За статистикою, майже кожна дитина заражається РСВ до дворічного віку. У більшості випадків хвороба минає як звичайна застуда, однак у немовлят і дітей із груп ризику вона може спричиняти серйозні ускладнення дихальної системи.

Науковці з’ясували, що педіатри, які постійно контактують із хворими дітьми, мають у крові широкий спектр антитіл до респіраторних вірусів. Саме ці антитіла стали об’єктом дослідження. Попередні результати показали, що отримані зразки нейтралізують вірус у 25 разів ефективніше, ніж наявні антитілотерапії проти РСВ.

На відміну від чинних препаратів, які зазвичай спрямовані проти окремих штамів вірусу, нові антитіла демонструють значно ширший спектр дії. Це відкриває перспективу створення профілактичного засобу, здатного забезпечити кращий захист дітей у періоди сезонних спалахів інфекцій.

Наразі розробка перебуває на етапі досліджень, однак вчені сподіваються, що у майбутньому нова терапія зможе суттєво зменшити кількість тяжких випадків РСВ та інших респіраторних захворювань у дітей.