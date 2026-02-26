У 2025 році в Україні від причин, пов’язаних із ВІЛ-інфекцією та СНІДом, померли 1094 людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я у відповідь на запит LIGA.net.

Зокрема, 917 випадків смертей, зареєстрованих у медичних закладах протягом року, були безпосередньо спричинені СНІДом.

Водночас у січні 2026 року в Україні вже зареєстрували 82 випадки смерті з причин, пов’язаних із ВІЛ-інфекцією. Із них 64 — від СНІДу.

За даними Центру громадського здоров’я, загальна кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в Україні поступово зменшується з початку повномасштабного вторгнення. Так, у 2022 році офіційно зареєстрували 12 212 випадків захворювання, у 2023 році — 11 658, у 2024 році — 10 038, а у 2025 році — 8024 випадки.

Наведена статистика не включає дітей, у яких діагноз ВІЛ-інфекції перебуває на стадії підтвердження.

Станом на 1 січня 2026 року найвищий показник поширеності ВІЛ-інфекції на 100 тисяч населення зафіксували у Дніпропетровській області — 901,2 випадку. Далі йдуть Одеська область — 773,4, Миколаївська — 694,2 та місто Київ — 527,2.

Водночас у 2025 році найвищі показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію зафіксували у Дніпропетровській (46,4 випадку на 100 тисяч населення), Одеській (45,6) та Миколаївській (34,0) областях.