Серія терактів проти поліції: чи можливо діяти на упередження?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу 23 лютого заявив, що йдеться про “активну фазу” терористичних актів на замовлення спецслужб РФ, спрямованих проти правоохоронців. Бо за останній час у Києві таких випадків було чотири, на Дніпровщині, Житомирщині – по три і ще два – на Харківщині. І хтозна, чи найближчим часом не дізнаємося про підриви в інших містах. Протидіяти зловмисникам можна, але, можливо, поки що в Україні замислюються над хибними методами.

Пізно ввечері 23 лютого у приміщенні одного з відділів поліції Дніпра стався теракт – вже третій в Україні за останні дві доби. За кілька годин до подій у Дніпрі від вибуху постраждали семеро поліцейських у Миколаєві, а у ніч на 22 лютого теракт, в результаті якого загинула поліцейська Вікторія Шпилька і було поранено ще 25 людей, відбувся у середмісті Львова.

Фото: Національна поліція На місці вибуху в Миколаєві

І знову – Телеграм

Теракт у Миколаєві було влаштовано на території непрацюючої автозаправної станції, де патрульні проводили перезмінку та припаркувались. Двоє з них тепер – у тяжкому стані.

Подію у Дніпрі правоохоронці вже офіційно кваліфікували як терористичний акт – за попередніми даними слідства, причиною інциденту став підрив саморобного вибухового пристрою. На щастя, невідомий механізм спрацював так, що ніхто не постраждав. Тривають слідчі дії.

Підозрюваній у скоєнні злочину у Львові 33-річній мешканці Рівненської області Ірині Саветіній 23 лютого суд вже обрав запобіжний захід — арешт без права внесення застави. За даними слідства, вона виготовила та встановила вибухові пристрої в центрі Львова. Знімала квартиру неподалік місця скоєння теракту і встановила обладнання для відеоспостереження місця скоєння злочину. Прокуратура перевіряє зв’язки Саветіної з можливими спільниками.

Фото: Суспільне Львів Підозрювана в теракті у Галицькому районному суді Львова.

Насправді відносно поліцейських вчинено вже десятки терактів у 13 регіонах України ще починаючи з 2024 року, коли правоохоронці зафіксували різке зростання таких подій. Схема така: фейковий виклик на “надзвичайну подію”, поліцейські приїжджають на місце, де вже попередньо заклали вибухівку, вона детонує, а потім на місцях знаходять телефони, що все фільмували, розповів Ігор Клименко.

Російські спецслужби залучають виконавців злочинів, зокрема, через Telegram-канали, анонімні чати, ігрові платформи. Людям пропонують гроші за підпали, закладення вибухівки, збір інформації про об’єкти критичної інфраструктури або правоохоронців. “Зафіксовані 122 випадки, що діти отримують повідомлення про “роботу” (у соцмережах — Ред.). Спонукають до підпалів авто, курʼєрських послуг”, — повідомив міністр.

У розслідуванні злочинів проти національної безпеки Національна поліція співпрацює зі Службою безпеки України, запевнили на брифінгу. Залучають оперативні служби, слідчі, кіберпідрозділи та інші безпекові служби.

“Якщо ми говоримо про терористичні акти, то спільно з колегами за цей час ми розкрили 78% таких злочинів. Із них 26% були вчинені неповнолітніми. Це серйозний і тривожний показник. Щодо підпалів автомобілів військових, волонтерів та поліцейських, які так само здійснюються на замовлення ворога, то зафіксовано 596 таких випадків. Із них 367 злочинів уже розкриті”, — повідомив очільник МВС. Він анонсував, що вже найближчими днями Національна поліція представить оновлений алгоритм реагування на терористичні загрози, а задля попередження терактів посилиться кібермоніторинг.

Фото: МВС Міністр внутрішніх справ України

Як нещодавно розповідав LB.ua Андрій Нєбитов, заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції, правоохоронці спільно з СБУ не перший день працюють на випередження замовлених росіянами злочинів, посилено моніторять підозрілу онлайн-активність і намагаються знаходити замовників ще на стадії пошуку виконавців.

Посилена кіберробота дозволяє ефективніше виявляти і нейтралізувати організацію атак ще на етапі підготовки: у 2025 році поліцейські зупинили 27 терактів ще до скоєння, а всього розкрили 52 теракти.

“Кожен другий злочин ми зірвали ще до реалізації. Ми вдарили не лише по виконавцях — по самій логіці злочину”, — запевняв Андрій Нєбитов. Детальніше про роботу поліції на упередження злочинів LB.ua планує невдовзі розпитати заступника голови НПУ в інтерв’ю.

Де корінь зла і як його рубати

Очільник МВС знову наголосив на ролі інтернет-майданчиків у гібридній війні росіян.

Нєбитов ще раніше в інтерв'ю виданню Цензор.нет казав, що Telegram не співпрацює з правоохоронними органами, як інші месенджери, за його допомогою важко встановити російську агентуру, яка вербує українців. Анонімність в ТГ-каналах значною мірою зберігається, інформація не надається, тому це дуже зручно для скоєння будь-яких злочинів, пояснював він. Відразу після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук – у своєму Телеграм-каналі – закликала обмежити роботу месенджера в Україні.

Фото: zoda.gov.ua Ірина Верещук

“Сьогоднішній теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи. Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів”, — написала вона.

У Facebook ж та інших соцмережах, в яких оперують армії ботів та тролів, також створюється відповідна атмосфера для таких злочинів. Тисячі радісних, схвальних коментарів супроводжували новини про загибель поліцейської та травмування її колег, ніби легітимізуючи злочин, виправдовуючи і підбурюючи інших до, як мінімум, подібної реакції. І це – стратегія росіян, яка діє в ТГ-пабліках, ТікТок тощо: заполонити перші 10-20 коментарів ботами, щоб сформувати суть дискусії під публікацією, пояснює Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

“Метою може бути як підбурювати, так і викликати апатію, а стосовно терактів – дві мети: і підбурювати, і сіяти зневіру”, — говорить він. У першу чергу, створювати враження в коментарях, що люди підтримують теракти проти поліції, українських силовиків загалом, а паралельно – поширювати наративи, що влада, силовики не здатні захистити українців.

Фото: EPA/UPG На місці вибуху в центрі Львова, 22 лютого 2026 р.

Чи можна перекрити це шкідництво національній безпеці, потік брехні і пропаганди, що добре пристає до несхильних до критичного мислення користувачів? Така боротьба вже триває, каже Коваленко, але її успішність бачимо на власні очі. Сучасні технології дозволяють виробляти акаунти таких “коментаторів” у промислових масштабах під різні соцмережі із застосуванням ШІ та різними мовами.

“Здійснюється низка заходів – від блокування самих акаунтів до кібервпливу на безпосередньо ботоферми, бо це — технічна складова і якщо в неї втрутитись, можна знищити її як таку”, — розповідає керівник ЦПД.

Підтримується діалог з офісами соцмереж, завдяки налагодженим “гарним стосункам” вдається добитися певних результатів і не лише шляхом блокування акаунтів. Але КНР, РФ, КНДР використовують цифрові можливості для потреб воєнної машини.

“Для них пропаганда з використанням ботів — це воєнна історія і нарощення у цьому напрямку йде, як у ВПК, акаунтів для деструктивних операцій все більше, — говорить Коваленко. — А всі офіси, адміністрації соцмереж живуть у мирний час і протидіють цьому, як в мирний час. Їхні ШІ-інструменти з виявлення і ліквідації акаунтів працюють, та не дуже добре”. Бо постійно знаходяться способи обходити їх.

“Інформаційно-когнітивна війна триватиме й після завершення конвенційної”, — переконаний Коваленко.

Фото: Анна Стешенко керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Цій соцмережевій війні протистояти можна і не за допомогою блокувань, зокрема, Телеграму в Україні, говорить Артем Карпинський, фахівець з кібербезпеки і голова ГО “Український кіберальянс”. Має бути визначена політика протидії, контрзаходів та системної роботи. А Телеграм, як і будь-яка інша соцмережа — це інструмент об'єктування та доставки “контенту” або вербувального заходу. Блокування, обмеження Телеграм ніяк не зарадить адаптації під інші соцмережі — наприклад, ТікТок.

“Його теж блокуватимемо? Хоча ніхто з посадових осіб навіть не уявляє перспективи, технічної можливості реалізації цього задуму”, — каже Карпинський.

Видати наказ провайдерам блокувати Телеграм — не панацея і навіть не тимчасове рішення. Логічніше було би розробити методи профілактики та протидії. Сучасні технології, включаючи використання LLM (велика мовна модель, тип ШІ) в OSINT (розвідка на основі відкритих джерел) та аналізу соціальних мереж дозволяють це робити. Як саме експерт не уточнює, мовляв: це було би прямою підказкою ворогу і допомогло вигадувати вже зараз контрзаходи. Чому в Україні не розбудовується відповідна системна протидія – “можу пояснити тільки відсутністю політичної волі та розуміння проблематики”, каже він.

Фото: EPA/UPG

“Замість тупого неефективного блокувального популізму слід нарощувати спроможності протидії. Чотири роки показали, що ми програємо війну в інформаційному домені саме через відсутність доктрини та системного підходу до її ведення”, — переконаний фахівець з кібербезпеки. Хоча й в РФ витрачають астрономічні ресурси для реалізації своєї політики і поки що — з досить сумнівним результатом, визнає Карпинський.