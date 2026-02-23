FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоПодії

Вибух в Миколаєві кваліфіковано як теракт

Здетонував вибуховий пристрій, походження якого встановлюють.

Фото з місця вибуху в Миколаєві
Фото: Національна поліція України

Вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці. 

Як йдеться в повідомленні, внаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро правоохоронців, двоє з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджено транспортні засоби.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - заявили в Нацполіції.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

  • У Миколаєві пролунав вибух на території непрацюючої АЗС, унаслідок чого поранень зазнали семеро поліцейських. Двоє з них у важкому стані.
﻿
