Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Лубінець: У межах програми Bring Kids Back UA до України повернулися понад 2000 дітей

Три останні групи українських дітей вдалося повернути за сприяння та прямої участі першої леді США.

Лубінець: У межах програми Bring Kids Back UA до України повернулися понад 2000 дітей
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути 2003 дитини. Із них 419 дітей вдалося повернути зусиллями Офісу омбудсмана. 

Про це під час міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише Укрінформ.

За словами Дмитра Лубінця, йдеться переважно про складні та проблемні кейси, коли російська сторона не погоджувалася передавати дітей або не підтверджувала їхнє місцеперебування.

"Були випадки, коли щодо дітей вже були висунуті звинувачення в скоєнні терористичної діяльності проти російської армії. І таких дітей нам теж вдалося повернути", – зазначив омбудсман.

Лубінець наголосив, що повернення дітей стало можливим завдяки міжнародному тиску.

Він подякував Міжнародний кримінальний суд за видачу ордерів на арешт президента РФ та уповноваженої з прав дитини при президентові Росії. За його словами, це створило додатковий юридичний тиск, який змусив російську сторону розпочати переговори щодо повернення українських дітей.

Окремо омбудсман відзначив роль країн-посередників, яким Росія не може відмовити. Зокрема, за сприяння Катару вдалося повернути 83 "важкі кейси".

Також Лубінець висловив вдячність США. За його словами, три останні групи дітей були повернуті за сприяння та прямої участі першої леді США. Останню групу вдалося повернути 13 лютого 2026 року.

﻿
