Здоров'я

Сервіс "Укрпошта.Аптека" повноцінно планують запровадити до кінця березня 2026 року, — Смілянський

Повноцінний запуск сервісу «Укрпошта.Аптека» у 26 тис. населених пунктів обслуговування заплановано до кінця березня 2026 року. 

Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Укрпошта, логотип
Фото: Укрпошта

За словами Смілянського, компанія завершує формування нормативної бази та закупівлю спеціалізованого обладнання, зокрема логерів температури, спеціальних сумок, холодових і нагрівальних елементів для забезпечення належних умов транспортування лікарських засобів.

«Ми в процесі закінчення закупівлі всіх цих технологій, і до кінця березня плануємо повністю розгорнути по всім куточкам України. І не просто по всіх відділеннях, а по всіх населених пунктах України. Тобто туди, куди доїжджають наші пересувні відділення, – а це 26 тисяч населених пунктів», – зазначив він.

Смілянський наголосив, що медикаменти не зберігатимуться безпосередньо у відділеннях. Їх доставлятимуть клієнтам під замовлення — через сайт, кол-центр або безпосередньо у відділенні.

Ще у липні 2025 року керівник «Укрпошти» презентував 10 стратегічних цілей на десятий рік свого керівництва компанією, серед яких — запуск «Укрпошта.Банку» та повномасштабне розгортання «Укрпошта.Аптеки». Наразі компанія має понад 6 тисяч відділень та 26 тисяч точок обслуговування по всій Україні.

Фінансові показники компанії також демонструють позитивну динаміку. У четвертому кварталі 2025 року «Укрпошта» отримала чистий прибуток у розмірі 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання прибутку забезпечене, зокрема, додатковим доходом від продажу майна підприємства у сумі 168 млн грн.

Виторг національного поштового оператора у четвертому кварталі зріс на 10,7 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року та склав 3 млрд 601,6 млн грн.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
