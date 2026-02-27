Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
У Києві призначили нового директора "Охматдиту"

Останні півтора року він очолював лікарню, як виконувач обов'язків.

Директор київської дитячої лікарні "Охматдит" Олександр Урін
Фото: НДСЛ "Охматдит"

В Київській  НДСЛ «Охматдит» призначено генерального директора. Ним став Олександр Урін.

Про це повідомили НДСЛ "Охматдит" у Facebook.

Відомо, що Олександр Олександрович Урін понад 20 років Олександр Олександрович працює в Охматдиті лікарем-анестезіологом та завідувачем відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій. 

Останні півтора року Урін очолював лікарню, як виконувач обов’язків, зокрема і в період відновлення після ракетного удару.

"У його підході до управління — системність, особиста відповідальність та виважені рішення. Без гучних заяв, із фокусом на конкретних діях", - йдеться в повідомленні.

  • В Охматдиті випробували новий підхід до трансплантації кісткового мозку. Завдяки цьому лікування може проводитися в напівамбулаторному форматі, коли пацієнт більшу частину часу перебуває поза стаціонаром.
  • В Охматдиті пояснили, коли до них можна потрапити безоплатно, а коли – за офіційну плату.
