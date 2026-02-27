У Києві призначили нового директора "Охматдиту"

В Київській НДСЛ «Охматдит» призначено генерального директора. Ним став Олександр Урін.
Про це повідомили НДСЛ "Охматдит" у Facebook.
Відомо, що Олександр Олександрович Урін понад 20 років Олександр Олександрович працює в Охматдиті лікарем-анестезіологом та завідувачем відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій.
Останні півтора року Урін очолював лікарню, як виконувач обов’язків, зокрема і в період відновлення після ракетного удару.
"У його підході до управління — системність, особиста відповідальність та виважені рішення. Без гучних заяв, із фокусом на конкретних діях", - йдеться в повідомленні.
