В Охматдиті випробували новий підхід до трансплантації кісткового мозку

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» дитині з рецидивом лімфоми Ходжкіна після проведеної аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин виконали алогенну трансплантацію кісткового мозку, застосувавши інноваційну для України схему кондиціонування.

Фото: Охматдит

Про це повідомили в пресслужбі лікарні.

Мультидисциплінарна команда гематологів-онкологів разом із фахівцями з променевої терапії використала метод тотального опромінення лімфоїдної тканини (Total Lymphoid Irradiation, TLI), розроблений у Стенфордському університеті. 

Цей підхід вирізняється високою результативністю та водночас мінімальною токсичністю.

На відміну від традиційних схем підготовки до трансплантації, TLI не призводить до тривалої цитопенії, значно зменшує ризики інфекційних і токсичних ускладнень та скорочує потребу в частих переливаннях крові. 

Завдяки цьому лікування може проводитися в напівамбулаторному форматі, коли пацієнт більшу частину часу перебуває поза стаціонаром.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
