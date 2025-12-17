У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» дитині з рецидивом лімфоми Ходжкіна після проведеної аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин виконали алогенну трансплантацію кісткового мозку, застосувавши інноваційну для України схему кондиціонування.

В Охматдиті випробували новий підхід до трансплантації кісткового мозку

Про це повідомили в пресслужбі лікарні.

Мультидисциплінарна команда гематологів-онкологів разом із фахівцями з променевої терапії використала метод тотального опромінення лімфоїдної тканини (Total Lymphoid Irradiation, TLI), розроблений у Стенфордському університеті.

Цей підхід вирізняється високою результативністю та водночас мінімальною токсичністю.

На відміну від традиційних схем підготовки до трансплантації, TLI не призводить до тривалої цитопенії, значно зменшує ризики інфекційних і токсичних ускладнень та скорочує потребу в частих переливаннях крові.

Завдяки цьому лікування може проводитися в напівамбулаторному форматі, коли пацієнт більшу частину часу перебуває поза стаціонаром.