В Охматдиті випробували новий підхід до трансплантації кісткового мозку

Про це повідомили в пресслужбі лікарні.
Мультидисциплінарна команда гематологів-онкологів разом із фахівцями з променевої терапії використала метод тотального опромінення лімфоїдної тканини (Total Lymphoid Irradiation, TLI), розроблений у Стенфордському університеті.
Цей підхід вирізняється високою результативністю та водночас мінімальною токсичністю.
На відміну від традиційних схем підготовки до трансплантації, TLI не призводить до тривалої цитопенії, значно зменшує ризики інфекційних і токсичних ускладнень та скорочує потребу в частих переливаннях крові.
Завдяки цьому лікування може проводитися в напівамбулаторному форматі, коли пацієнт більшу частину часу перебуває поза стаціонаром.