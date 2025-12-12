Держава вперше закупила ліки для пацієнтів із меланомою

Медичні закупівлі України уклали трирічний договір із виробником Merck Sharp & Dohme (США) на закупівлю інноваційного препарату пембролізумаб (торгова назва – Кітруда) для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою.

Про це повідомляє МОЗ.

Пембролізумаб є одним із важливих препаратів сучасної онкоімунології, що допомагає імунній системі розпізнавати й знищувати злоякісні утворення.

Зокрема, цей засіб блокує білок PD-1 (який у нормі пригнічує захисні клітини організму – Т-клітини), завдяки чому імунітет діє активніше проти ракових клітин.

Що це за хвороба? Нерезектабельна або метастатична меланома — це пізні (ІІІ–IV стадії) та найскладніші форми одного з найагресивніших видів раку шкіри, яка розвивається з клітин, що виробляють пігмент меланін.

У таких випадках пухлину неможливо видалити хірургічним шляхом, а рак поширився за межі первинного вогнища. Основою лікування стає імунотерапія або таргетна терапія. Саме такі методи дозволяють зупинити прогресування хвороби.

Серед основних симптомів меланоми: поява нових або зміна існуючих родимок, асиметрія, нерівні краї, неоднорідне забарвлення, швидке збільшення розміру, свербіж, біль чи кровоточивість.

Також на пізніх стадіях можливі загальна слабкість, біль та ураження внутрішніх органів через метастази.

Закупівлю здійснено на замовлення Міністерства охорони здоров’я України за механізмом договорів керованого доступу.