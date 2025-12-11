У штаті Мічиган пацієнт помер після пересадки нирки, яка, як з’ясувалося, була інфікована вірусом сказу.

Про це пише The Guardian.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), операцію провели у грудні 2024 року. Через п’ять тижнів у реципієнта з’явилися тремор, сплутаність свідомості, а подальші тести підтвердили сказ. Спершу медики не могли пояснити зараження, адже родина пацієнта запевняла, що він не контактував з тваринами.

Перевірка донорської документації виявила критичну деталь: донора раніше подряпав скунс, коли той намагався захистити кошеня у своєму сараї. Згодом у чоловіка розвинулися симптоми, його знайшли непритомним і пізніше відключили від апарату життєзабезпечення.

Повторне тестування біопсії донорської нирки підтвердило наявність вірусу сказу — сріблястоволосого штаму, притаманного кажанам. Медики припустили можливий ланцюг інфікування: кажан — скунс — донор — реципієнт.

Докторка Лара Данзігер-Ісаков наголосила, що випадок є «винятково рідкісним» і подібні інциденти трапляються надзвичайно рідко. Це лише четвертий задокументований випадок зараження сказом через трансплантацію органів з 1978 року.

Під загрозою опинилися й троє людей, яким пересадили рогівку того ж донора. Трансплантати їм видалили, а також негайно провели постекспозиційну профілактику. Усі вони залишилися здоровими.

Серед причин трагедії фахівці називають те, що донорів зазвичай не тестують на сказ, а медичний персонал не знав про подряпину від скунса. Крім того, перші симптоми у донора приписали його хронічним захворюванням, що додатково ускладнило діагностику.