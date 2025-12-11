НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаЗдоров'я

У США пацієнт помер від сказу після отримання зараженої донорської нирки, — The Guardian

У Сполучених Штатах фахівці розслідують рідкісний випадок зараження сказом через трансплантацію органа.

 У штаті Мічиган пацієнт помер після пересадки нирки, яка, як з’ясувалося, була інфікована вірусом сказу.

У США пацієнт помер від сказу після отримання зараженої донорської нирки, — The Guardian
Проведення операції в ММ 'Добробут'.
Фото: надано ММ 'Добробут'

Про це пише The Guardian.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), операцію провели у грудні 2024 року. Через п’ять тижнів у реципієнта з’явилися тремор, сплутаність свідомості, а подальші тести підтвердили сказ. Спершу медики не могли пояснити зараження, адже родина пацієнта запевняла, що він не контактував з тваринами.

Перевірка донорської документації виявила критичну деталь: донора раніше подряпав скунс, коли той намагався захистити кошеня у своєму сараї. Згодом у чоловіка розвинулися симптоми, його знайшли непритомним і пізніше відключили від апарату життєзабезпечення.

Повторне тестування біопсії донорської нирки підтвердило наявність вірусу сказу — сріблястоволосого штаму, притаманного кажанам. Медики припустили можливий ланцюг інфікування: кажан — скунс — донор — реципієнт.

Докторка Лара Данзігер-Ісаков наголосила, що випадок є «винятково рідкісним» і подібні інциденти трапляються надзвичайно рідко. Це лише четвертий задокументований випадок зараження сказом через трансплантацію органів з 1978 року.

Під загрозою опинилися й троє людей, яким пересадили рогівку того ж донора. Трансплантати їм видалили, а також негайно провели постекспозиційну профілактику. Усі вони залишилися здоровими.

Серед причин трагедії фахівці називають те, що донорів зазвичай не тестують на сказ, а медичний персонал не знав про подряпину від скунса. Крім того, перші симптоми у донора приписали його хронічним захворюванням, що додатково ускладнило діагностику.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies