У Перу 19-річна жінка народила здорову дитину, яку виношувала у печінці — четвертий такий випадок у світі

У Перу стався рідкісний медичний випадок: 19-річна жінка народила здорову дівчинку, вагітність якої розвивалася не в матці, а у печінці. 

У Перу 19-річна жінка народила здорову дитину, яку виношувала у печінці — четвертий такий випадок у світі
Фото: unsplash/ Christian Bowen

Про це пише Need To Know.

Міністр охорони здоров’я Перу Луїс Кіроз Авілеса зазначив, що медичне втручання було «надзвичайно складним», однак лікарям вдалося врятувати і матір, і новонароджену. 

За його словами, це «подвійне диво життя», адже у світі зафіксовано лише чотири такі випадки із позитивним результатом.

Через складний перебіг вагітності медики виконали кесарів розтин. Плаценту видалити не вдалося — це могло спричинити масивну кровотечу, тому пацієнтку перевели до Національної лікарні Кайєтано Ередіа, де провели додаткові процедури та стабілізували її стан.

Дівчинка вагою 3,6 кг народилася абсолютно здоровою. Лікарі повідомляють, що життю матері та дитини нічого не загрожує.

