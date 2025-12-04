У Києві правоохоронці повідомили про підозру лікарці-анестезіологині стоматологічної клініки, де після наркозу помер 7-річний хлопчик.

Інцидент трапився в березні цього року. За даними правоохоронців, у дитини зупинилося серце після того, як хлопчику ввели наркоз.

Під час розслідування поліція з’ясувала, що лікарка-анестезіологиня під час підготовки до стоматологічного втручання ввела семирічному пацієнту препарат, який був йому протипоказаний через стан здоров’я.

Лікарка була обізнана щодо протипоказань, однак все одно застосувала зазначений медикамент.

Після зупинки серця медики швидкої допомоги упродовж двох годин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати життя дитини не вдалося.

44-річній лікарці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього пацієнта. Наразі розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.