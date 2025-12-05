Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
В Україні виявили 24 тис. небезпечних іграшок, деякі можуть викликати токсичне отруєння, — Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба з початку 2025 року виявила 55 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів, з них 28 — дитячі іграшки.

Загалом встановили понад 24 000 одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності.

Фото: Getty Images

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"У передсвятковий період традиційно зростає попит на іграшки та дитячі подарунки. Саме в цей час важливо приділити особливу увагу їхній безпечності, адже недобросовісні виробники та продавці можуть пропонувати продукцію, що становить ризики для здоров’я дітей", — йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба повідомляє, що було проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.

Лабораторні дослідження підтвердили ризики: алергічні реакції, отруєння, хронічні токсичні впливи, пов’язані з перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин, а також невідповідністю конструктивних елементів.

Обираючи дитячі іграшки, Держпродспоживслужба рекомендує звертати увагу на такі моменти:

  • маркування має бути українською мовою, з зазначенням імпортера/виробника та знаком відповідності технічним регламентам;
  • відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;
  • виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;
  • перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;
  • наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
  • відповідність рівня шуму встановленим нормам.
