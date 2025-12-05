Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"У передсвятковий період традиційно зростає попит на іграшки та дитячі подарунки. Саме в цей час важливо приділити особливу увагу їхній безпечності, адже недобросовісні виробники та продавці можуть пропонувати продукцію, що становить ризики для здоров’я дітей", — йдеться у повідомленні.
Держпродспоживслужба повідомляє, що було проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.
Лабораторні дослідження підтвердили ризики: алергічні реакції, отруєння, хронічні токсичні впливи, пов’язані з перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин, а також невідповідністю конструктивних елементів.
Обираючи дитячі іграшки, Держпродспоживслужба рекомендує звертати увагу на такі моменти:
- маркування має бути українською мовою, з зазначенням імпортера/виробника та знаком відповідності технічним регламентам;
- відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;
- виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;
- перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;
- наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
- відповідність рівня шуму встановленим нормам.