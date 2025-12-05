Держпродспоживслужба з початку 2025 року виявила 55 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів, з них 28 — дитячі іграшки.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"У передсвятковий період традиційно зростає попит на іграшки та дитячі подарунки. Саме в цей час важливо приділити особливу увагу їхній безпечності, адже недобросовісні виробники та продавці можуть пропонувати продукцію, що становить ризики для здоров’я дітей", — йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба повідомляє, що було проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.

Лабораторні дослідження підтвердили ризики: алергічні реакції, отруєння, хронічні токсичні впливи, пов’язані з перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин, а також невідповідністю конструктивних елементів.

Обираючи дитячі іграшки, Держпродспоживслужба рекомендує звертати увагу на такі моменти: