Виробник іграшок "Labubu" відзвітував про зростання виторгу на 200%, а прибутку - на 400%

Китайська компанія Pop Mart у вівторок повідомила про значне покращення фінансових показників у першому півріччі 2025 року.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на звіт компанії на фондовій біржі Гонконгу.

Виторг Pop Mart зросла на 204% до 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд) у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, а чистий прибуток – майже на 400% до 4,7 млрд юанів (понад $650 млн).

Найбільше зростання виторгу зафіксували у Північній Америці (на 1142%) завдяки швидкому розширенню на ринку США, де кількість магазинів зросла до 41, та Європі (на 730%), де відкрили вже 18 магазинів.

Майже 35% від загального виторгу принесла компанії серія іграшок The Monsters, зокрема найпопулярніша з них – "Лабубу". Загалом на плюшеві іграшки прийшлося 44% доходу компанії, або 6,14 млрд юанів (понад $850 млн) – це в 14 разів більше порівняно з торішнім показником.

Видання Bloomberg зазначає, що китайські іграшки Лабубу стали культурним феноменом цього року на Заході.

У липні повідомлялося, що Pop Mart перевищив ринкову вартість російського "Газпрому".