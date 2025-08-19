З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Виробник іграшок "Labubu" відзвітував про зростання виторгу на 200%, а прибутку - на 400%

Китайські іграшки Лабубу стали культурним феноменом цього року на Заході.

Виробник іграшок "Labubu" відзвітував про зростання виторгу на 200%, а прибутку - на 400%
Ілюстративне фото
Фото: ДМС

Китайська компанія Pop Mart у вівторок повідомила про значне покращення фінансових показників у першому півріччі 2025 року. 

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на звіт компанії на фондовій біржі Гонконгу.

Виторг Pop Mart зросла на 204% до 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд) у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, а чистий прибуток – майже на 400% до 4,7 млрд юанів (понад $650 млн).

Найбільше зростання виторгу зафіксували у Північній Америці (на 1142%) завдяки швидкому розширенню на ринку США, де кількість магазинів зросла до 41, та Європі (на 730%), де відкрили вже 18 магазинів.

Майже 35% від загального виторгу принесла компанії серія іграшок The Monsters, зокрема найпопулярніша з них – "Лабубу". Загалом на плюшеві іграшки прийшлося 44% доходу компанії, або 6,14 млрд юанів (понад $850 млн) – це в 14 разів більше порівняно з торішнім показником. 

Видання Bloomberg зазначає, що китайські іграшки Лабубу стали культурним феноменом цього року на Заході.

У липні повідомлялося, що Pop Mart перевищив ринкову вартість російського "Газпрому".

  • Днями на Закарпатті митники не пустили в Україну партію іграшок "Labubu" через порушення прав інтелектуальної власності. Вони конфіскували 7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників.
